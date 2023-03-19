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ПОЛІТИКА

росЗМІ повідомляють про візит путіна до Маріуполя

19 березня 2023, 10:35
росЗМІ повідомляють про візит путіна до Маріуполя
Фото: EPA/UPG
Глава рф нібито за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста та поспілкувався з місцевими жителями. Фото та відео-підтвердження поки що не опубліковані.

Президент рф володимир путін нібито побував у окупованому Маріуполі.

Про це у неділю, 19 березня, повідомили пропагандистські ЗМІ із посиланням на прес-службу Кремля, пише УП.

Зазначається, що до Маріуполя путін прилетів вертольотом, а потім за кермом автомобіля, роблячи зупинки, об'їхав кілька районів міста. У мікрорайоні Невський путін нібито поговорив із городянами.

"Глава держави також оглянув берегову лінію Маріуполя у районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця міста", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час поїздки путіна супроводжував віце-прем'єр рф Марат Хуснуллін, який доповідав президенту про будівельні роботи у захопленому місті та його околицях.

Проте, наразі жодних фотографій та відеоматеріалів, що підтверджують поїздку путіна до Маріуполя, Кремль не оприлюднив.

Нагадаємо, у суботу путін прибув до окупованої АР Крим. Свою поїздку він присвятив дев'ятій річниці проведення незаконного псевдореферендуму на території українського півострова.

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