Роумінг в ЄС: завершили офіційну процедуру внесення змін до Угоди про асоціацію

Україна переходить до гармонізації законодавства для приєднання до роумінгової зони Roam like at home.

Україна та Європейський Союз завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію, які відкривають шлях для фактичного приєднання країни до роумінгової зони ЄС.

Про це повідомляє НКЕК у Facebook.

"Україна переходить до виконання свого домашнього завдання – гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС в частині роумінгу", – йдеться у дописі.

Зазначається, що команда НКЕК і надалі працюватиме, щоб якомога швидше наблизити Україну до роумінгової зони ЄС – Roam Like at Home та, відповідно, отримання режиму внутрішнього ринку ЄС для ринку роумінгу.