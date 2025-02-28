Розбіжності між США та Європою щодо війни в Україні загострюються – Politico

На відміну від Трампа, Європа не може дозволити собі повірити путіну на слово.

Коли мова заходить про війну в Україні, Америка і Європа розходяться в багатьох питаннях — не в останню чергу в тому, хто винен у війні, що триває вже три роки, і як її припинити.

В основі суперечки лежать дуже різні оцінки загальних геополітичних намірів владіміра путіна, а також те, чи планує він відновити російський вплив на значну частину Європи.

Про це пише Politico.

Президент США Дональд Трамп регулярно дає путіну презумпцію невинуватості. Але європейці — особливо ті, що живуть поруч з росією або пережили радянську окупацію — цього не роблять. Вони просто не можуть дозволити собі послабити пильність, сказав Томас Нільссон, голова шведської військової розвідки, який поспілкувався з Politico на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

На думку Нільссона, Швеція повинна готуватися до зустрічі з ворожою і непередбачуваною росією, особливо якщо москва доб'ється свого в Україні.

"Як тільки військові дії в Україні припиняться або зменшаться, ми впевнені, що росіяни повернуться до нашого регіону. Вони вже говорять про будівництво баз уздовж нової лінії фронту з Фінляндією, а також аж до Арктики", — сказав він.

Але Швеція не єдина, хто нервує. Зростаючі розбіжності між США і Європою турбують всіх європейських керівників оборонних відомств і розвідок. І їхнє занепокоєння лише зростає щоразу, коли президент США і його помічники применшують російську загрозу, нібито повторюючи тези кремля, вважає редактор.

На думку більшості європейців, мир не є чимось важливим для путіна. Він і раніше використовував переговори й недобросовісну дипломатію в Україні та Сирії, щоб обдурити й заманити в пастку, за допомогою свого міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова.

Редактор додає, що Трамп має досвід того, що вірить путіну на слово. Під час свого першого президентського терміну він став на бік російського лідера всупереч ФБР і розвідувальному співтовариству США, відкинувши їхні висновки про те, що росія втручалася в президентські вибори 2016 року.

І цього тижня, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп просто відмахнувся від думки, що в разі укладення мирної угоди європейські миротворчі сили, розгорнуті в Україні, потребуватимуть гарантій безпеки з боку США, заявивши, що Європі "не знадобиться багато підтримки". Ймовірно, для нього, знову ж таки, достатньо слова путіна.