Розбіжності у російській пропаганді призводять до високих втрат окупантів – ISW

російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки, хоча російські війська стикаються з такими ж проблемами.

Військові блогери відзначили відмінність реальності на полі бою від розповсюджуваної в російському інформаційному просторі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Блогери наголошують, що російські коментатори можуть "сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втрачати у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському".

Один із військових блогерів поставив питання, чому російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки під час контрнаступу влітку 2023 року, хоча самі російські війська стикаються з багатьма з тих же тактичних проблем при проведенні подібних атак, особливо через велику кількість безпілотних літальних апаратів у бойовому просторі.

російські блогери сперечаються про використання російської бронетехніки на полі бою, а також про проведення російських атак. Вони продовжують наводити аргументи з приводу того, як ведеться війна, сперечаються про тактику використання бронетехніки та ефективність атак.