Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розбіжності у російській пропаганді призводять до високих втрат окупантів – ISW

09 квітня 2024, 10:33
Розбіжності у російській пропаганді призводять до високих втрат окупантів – ISW
Фото: EURACTIV
російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки, хоча російські війська стикаються з такими ж проблемами.

Військові блогери відзначили відмінність реальності на полі бою від розповсюджуваної в російському інформаційному просторі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Блогери наголошують, що російські коментатори можуть "сміятися з контрнаступу України на Запорізькому напрямку, а потім втрачати у багато разів більше російських солдатів на Авдіївському". 

Один із військових блогерів поставив питання, чому російські ЗМІ зациклилися на кадрах невдалих атак української бронетехніки під час контрнаступу влітку 2023 року, хоча самі російські війська стикаються з багатьма з тих же тактичних проблем при проведенні подібних атак, особливо через велику кількість безпілотних літальних апаратів у бойовому просторі.

російські блогери сперечаються про використання російської бронетехніки на полі бою, а також про проведення російських атак. Вони продовжують наводити аргументи з приводу того, як ведеться війна, сперечаються про тактику використання бронетехніки та ефективність атак.

ISW зазначає, що блогери роблять висновок, що росія бреше про втрати, які вона зазнає на війні.

 

війна в Україніросія окупантипропаганда рф

Останні матеріали

Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Політика
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Переклад iPress – 07 квітня 2024, 22:57
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється