Rozetka розпочинає програму навчання співробітників тактичної медицини - Чечоткін
Про це повідомляє співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у фейсбуці.
"17 років я думав, що потрібно вчити команду любові до клієнта, конкурентності, стратегічного мислення, інновацій, але зараз я приймаю той факт, що нам потрібно навчити команду, як надавати першу допомогу після вибухів та поранень", - написав він у п'ятницю.
Чечоткін також наголосив на необхідності навчання тактичної медицини, оскільки співробітники компанії неодноразово допомагали лікарям та рятувальникам у великих містах після обстрілів.
"Ми проведемо освітні лекції та тренінги і до кінця місяця обладнаємо все, що потрібно для цього, у своїх магазинах", - повідомив засновник Rozetka.
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