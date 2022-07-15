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Rozetka розпочинає програму навчання співробітників тактичної медицини - Чечоткін

Чечоткін також наголосив на необхідності навчання тактичної медицини, оскільки співробітники компанії неодноразово допомагали лікарям та рятувальникам у великих містах після обстрілів
Rozetka розпочинає програму навчання тактичної медицини для всіх співробітників, а також планує забезпечити всі свої магазини, які працюють, засобами першої допомоги.
Rozetka розпочинає програму навчання співробітників тактичної медицини - Чечоткін Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у фейсбуці.

"17 років я думав, що потрібно вчити команду любові до клієнта, конкурентності, стратегічного мислення, інновацій, але зараз я приймаю той факт, що нам потрібно навчити команду, як надавати першу допомогу після вибухів та поранень", - написав він у п'ятницю.

Чечоткін також наголосив на необхідності навчання тактичної медицини, оскільки співробітники компанії неодноразово допомагали лікарям та рятувальникам у великих містах після обстрілів.

"Ми проведемо освітні лекції та тренінги і до кінця місяця обладнаємо все, що потрібно для цього, у своїх магазинах", - повідомив засновник Rozetka.

 

 
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15 07 2022 14:57
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