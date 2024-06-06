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Розгляд справи проти Трампа поновлять вже після виборів у США

06 червня 2024, 10:31
Розгляд справи проти Трампа поновлять вже після виборів у США
Ця ситуація стане складнішою, якщо політик після перемоги на виборах, програє суд.

Американські суди призупинили справи проти Дональда Трампа за втручання у президентські вибори в штаті Джорджія та неналежне зберігання секретних документів. Розгляд поновлять вже після виборів президента США у листопаді.

Про це повідомляє The New York Times.

5 червня апеляційний суд штату Джорджія ухвалив наказ про призупинення справи, попереднє слухання апеляції за якою мало пройти у жовтні.

"Якщо це станеться, то ще більше ускладнить справу проти нього на рівні штату, в якій, на відміну від федеральних справ, він не може сам себе звільнити або помилувати", - зазначається у повідомленні.

Причиною призупинення розглядів стали спроби усунути від справи окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда як головного обвинувача.

Як відомо, наразі у Федеральному суді розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у своєму маєтку після закінчення президентського терміну.

Федеральна суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу і призначила розгляд клопотань адвокатів на кінець червня, тож до виборів питання по суті також розглядатися не буде.

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