Розкол російській армії реальний, а втрати жахливі. росію можна перемогти – Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росія "більш крихка", ніж це хочуть визнати у москві і її можна перемогти
Про це він сказав під час виступу на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні, повідомляє The Guardian.
За словами британського міністра, війну рф проти України "можна виграти".
"Я думаю, що росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати. Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий", – зазначив Воллес.
Він підкреслив, що російський президент путін "дуже обережно" ставиться до території країн НАТО.
"росіяни дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримуючий фактор п’ятої статті діє", – сказав Воллес.