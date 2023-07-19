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Розкол російській армії реальний, а втрати жахливі. росію можна перемогти – Воллес

19 липня 2023, 10:59
Розкол російській армії реальний, а втрати жахливі. росію можна перемогти – Воллес
Фото: Associated Press
Воллес зазначив, що війна рф проти України призвела до "пожвавлення" НАТО після "стагнації".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що росія "більш крихка", ніж це хочуть визнати у москві і її можна перемогти

Про це він сказав під час виступу на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні, повідомляє The Guardian.

За словами британського міністра, війну рф проти України "можна виграти".

"Я думаю, що росія набагато крихкіша, ніж росіяни хочуть визнати. Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, рівень втрат жахливий", – зазначив Воллес.

Він підкреслив, що російський президент путін "дуже обережно" ставиться до території країн НАТО.

"росіяни дуже, дуже обережні і намагаються не провокувати. Можна стверджувати, що альянс сам по собі функціонує. Стримуючий фактор п’ятої статті діє", – сказав Воллес.

 

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