Розкрито деталі нової американської ракети AGM-158 JASSM – Defence Express

Американський оборонний гігант Lockheed Martin розкрив деталі своєї нової крилатої ракети сімейства AGM-158 JASSM, яка має отримати більшу дальність ніж навіть у 900-км JASSM-ER.

Lockheed Martin провів демонстрацію проєкту зі створення нової версії крилатої ракети сімейства AGM-158 JASSM, яка повинна мати найбільшу дальність при збереженні штатної 450-кг бойової частини.

"Нова розробка позиціонуєтеся, як AGM-158 XR, а не JASSM-XR, що вочевидь пов'язано із просуванням всього сімейства AGM-158, яке включає не лише JASSM та JASSM-ER для ураження наземних цілей, а й протикорабельну LRASM, яка має індекс AGM-158C", - пише Defence Express.

Аналітики відзначають, що оприлюднене відео, яке не відрізняється деталями, окрім загальних фраз, на кшталт, "більшого діапазону протистояння", "скороченого часу на розробку та виробництва", за рахунок рішень JASSM-ER тощо.

Йдеться, що більше конкретики озвучено топменеджментом Lockheed Martin на презентації проєкту під час конференції Air, Space & Cyber 2024, на якому був присутній TWZ. Експерти порталу звернули увагу, що всіх основних характеристик ракети не оголошувалось, однак деякі особливості стали відомі.

"Зазначимо, що для України однією з основних з них є те, що AGM-158 XR не підходить до F-16. Це пов'язано з тим, що ракета зросла у габаритах для досягнення значно більшої дальності. Якої саме, до речі, у Lockheed Martin не повідомили, але вважається, що мова йде про 1600 км, тобто аналогічна крилатій ракеті Tomahawk", - сказано в публікації.

Також поки невідомо, на скільки XR збільшилася у розмірах, але на фото видно, що хвостова секція ракети значно подовжена. Додається, що JASSM-ER мають довжину 4,26 м при ширині 63,5 м. Defence Express акцентують, що в описі до нової ракети прямо зазначено: носіями AGM-158 XR будуть F-35 всіх версій, F/A-18E, F-15E, а також - всі бомбардувальники - B-1, B-2, B-52 та новітній B-21. При цьому для F-35 збільшення розмірів ракети не має особливого значення. Суть у тому, за словами фахівців, що навіть звичайна JASSM не міститься у внутрішні відсіки озброєння. Саме тому під цей винищувач інтегровані Joint Strike Missile, а всі AGM-158 все одно запускаються із зовнішніх пілонів. Водночас для багатьох потенційних операторів цієї ракети відсутність інтеграції до F-16 навряд чи стане проблемою.

"Зокрема AGM-158 XR навряд з'явиться у найближчому майбутньому, бо зараз показано тільки макет із зазначенням, що її можливо розробити швидко. Навіть більше, вона, в першу чергу, призначена для США і лише після задоволення внутрішніх потреб, якщо її звісно замовить Пентагон, піде на експорт і то, лише для "обраних" країн, які будуть озброєні F-35", - йдеться у статті.

Водночас відзначається: за певних альтернативних сценаріїв, коли США знадобиться швидко озброювати партнерів далекобійною зброєю для крилатих ракет сімейства AGM-158 існують альтернативні методи запуску. Перший - морський чи наземний, бо об'єктивно ніщо не заважає додати до ракети прискорювач та запускати її з корабля чи наземної пускової. Йдеться, що такі роботи вже проходять із протикорабельною LRASM, яку інтегрують до універсальної пускової комірки Mk 41.

Другий метод певною мірою ще прагматичніший, тому що передбачає запуск ракет AGM-158 шляхом скидання на піддонах з транспортного літака завдяки системі Rapid Dragon. Остання дозволяє перетворити будь-який транспортний літак на бомбардувальник.