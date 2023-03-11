Розмінування, медицина та інфраструктура: Японія виділить Україні $170 млн

Відповідну грантову угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.

Уряд Японії надасть Україні близько 170 млн. доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для покращення ефективності роботи таких напрямків:

обладнання для гуманітарного розмінування;

транспортне обслуговування;

енергетичне обладнання та управління відходами руйнувань;

водопостачання та водовідведення;

медичне обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;

підтримка аграрного сектора.

Також домовленість передбачає інструменти контролю прозорості та ефективності використання коштів.