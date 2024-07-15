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Розміщення ракет Tomahawk у Німеччині має стримати росію – речник уряду ФРН

15 липня 2024, 20:53
Розміщення ракет Tomahawk у Німеччині має стримати росію – речник уряду ФРН
Фото: з вільного доступу
Речник уточнив, що рішення адміністрації США розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація.
Рішення США розмістити на території Німеччини ракети великої і середньої дальності має слугувати виключно цілям стримування агресивної поведінки рф, а її погрози у зв’язку з цим не є новими.
 
Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.
 
За його словами, Берлін взяв до уваги чергові погрози москви - зокрема, речника глави кремля Дмитра Пєскова, але не почув нічого нового.
 
"Нічого нового Пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилося на європейські столиці", - зазначив Гебештрайт.
 
Водночас він підкреслив, що "подібні заяви в принципі завжди треба сприймати серйозно". При цьому обговорювати можливі ініціативи із роззброєння з російською стороною наразі не є можливим, адже "росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше" - в тому числі продовжує війну з масованим застосуванням ракет.
 
Речник уточнив, що рішення адміністрації США розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація. Він нагадав, що рф кілька років тому вийшла з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, нині ж не лише розробляє нове озброєння, але й розміщує його у близькості до кордонів.
 
"Йдеться про стримування. Зброя має бути далекобійною та дуже точною, вона має запобігти намірам атакувати Німеччину", - резюмував Гебештрайт.

 

Німеччинаракетивійна в Україніросія окупанти

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