Розміщення ракет Tomahawk у Німеччині має стримати росію – речник уряду ФРН

Речник уточнив, що рішення адміністрації США розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація.

Рішення США розмістити на території Німеччини ракети великої і середньої дальності має слугувати виключно цілям стримування агресивної поведінки рф, а її погрози у зв’язку з цим не є новими.

Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

За його словами, Берлін взяв до уваги чергові погрози москви - зокрема, речника глави кремля Дмитра Пєскова, але не почув нічого нового.

"Нічого нового Пєсков не сказав, адже позиція відома: російське військово-політичне керівництво давно вже націлилося на європейські столиці", - зазначив Гебештрайт.