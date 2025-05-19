Розмова Трампа та путіна завершилася: деталі

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та нелегітимним президентом рф владіміром путіним щодо російської агресії проти України завершилася.

Про це повідомляє CNN.

Посилаючись на американського посадовця, CNN зазначає, що розмова тривала близько двох годин.

Білий дом поки що офіційно не інформував про перебіг переговорів. Джерело телеканалу додало, що Трамп невдовзі виступить із заявою щодо розмови.

путін після дзвінка заявив, що розмова була "конструктивною". Він стверджує, що рф "готова працювати" над завершенням бойових дій.

"Домовились з президентом США про те, що росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливої майбутньої мирної угоди з визначенням позицій, таких як принципи урегулювання строки можливої мирної угода і так далі, включаючи можливе припинення вогню на визначених час", – цитує путіна російське агентство РБК.

Він також заявив, що "російська та українська сторони мають проявити максимум прагнення до миру та знайти компроміси, які влаштували б усі сторони".