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Розмови Трампа про Україну дешеві, але кремль влаштував йому вирішальне випробування – CNN

30 травня 2025, 19:26
Розмови Трампа про Україну дешеві, але кремль влаштував йому вирішальне випробування – CNN
Фото: з вільних джерел
кремль не вірить, що Трамп може ввести санкції проти росії.

Заяви президента США Дональда Трампа щодо війну в Україні звучвать усе бмльш безглуздо, попри словесну атаку на президента рф Володимира путіна, американський лідер поки що не поспішає робити рішучі дії. 

Про це повідомляє телеканал CNN.

москва не вірить, що Трамп може ввести санкції проти росії і збільшити тиск, а також називає критику масованих атак безпілотників рф по Україні назвали "емоційним перевантаженням".

путін і далі безкарно ставить під сумнів рішучість президента США, а критика російського диктатора Трампом часто "пом'якшується" закидами на адресу України і президента Володимира Зеленського.

Журналісти пишуть, що посилення ударів рф по цивільному населенню України виглядають як свідома перевірка Трампа. 

Нагадаємол, що обстріли почалися через тиждень після його розмови з путіним.

Трамп самостійно загнав себе в пастку, виступаючи проти багатомільярдної допомоги Україні від самого початку свого другого президентського терміну, а також просуваючи ідею переговорів із путіним. Тепер же санкції проти росії можуть завдати удару по репутації президента США, пише видання, 

Самим негативним сценарієм для України може стати вихід Трампа з переговорів щодо завершення війни, тоді росія продовжить свою війну на виснаження й атаки на цивільне населення.

Трамп усе ще може допомогти Україні здобути перемогу у війні. Для цього потрібно посилити українську ППО і постачати більше зброї.

 
СШАРосія

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