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В північнокорейській ракеті виявлено британські деталі 2023 року випуску

25 листопада 2024, 14:07
В північнокорейській ракеті виявлено британські деталі 2023 року випуску
Союзники кремля використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій.

Портал War&Sanctions оприлюднив перелік компонентів іноземного виробництва, які було знайдено в північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram-каналі.

Одна з деталей це перетворювач напруги з маркуванням британського виробника XP Power, був виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення рф. 

"На порталі опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у  північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24. Держава-агресор росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року", - йдеться в дописі. 

Тоді разом з ракетами Пхеньян направив в росію своїх військових фахівців, які обслуговували пускові установки і фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

За даними ГУР Міноборони, кремль отримав від КНДР більше 100 ракет і вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував в кінці минулого року. 

Жертвами ударів північнокорейських ракет стали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах, зазначили в розвідці. 

Нагадаємо, що 2 січня цього року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей, а 11 серпня в Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик і його батько, а ще троє громадян отримали поранення. 

Ракети KN-23/KN-24 містили іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн 0 КНР, США, Японії, Британії та Швейцарії.

"Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, росія та її союзники ― КНДР та Іран ―   використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема ― посилення механізмів експортного контролю", - констатувало Головне управлення розвідки.

 

КНДРракетивійна в Україні

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