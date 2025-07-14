Розпочалась зустріч Трампа і Рютте

Зустріч почалася в Білому домі із запізненням більш як на годину.

В понеділок, 14 липня, генсек НАТО Марк Рютте приїхав до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, під час неї очікується обговорення широкого кола питань, серед яких і війна в росії проти України.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Президент США зустрів главу Північноатлантичного альянсу на порозі Білого дому після чого лідери привіталися та зайшли в середину для подальшого спілкування.

Одна з тем, яку мають обговорити - російська агресія проти України і реакція альянсу, включно із зусиллями щодо надання Україні військової допомоги буде однією з головних тем зустрічі.

Рютте і Трамп мають обговорити витрати на оборону в межах Альянсу, майбутнє стратегії НАТО та інші ключові питання.

Відомо, що зустріч почалася із запізненням більш як на годину від запланованого часу.

Крім того, план візиту генсека НАТО до Вашингтона також включає зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, главою Пентагону Пітом Гегсетом, членами Конгресу США.