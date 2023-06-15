Розпочалася 13-та зустріч у форматі "Рамштайн"
Відкрив її міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Разом ми залишаємося на боці України", – заявив Остін.
Він повідомив, що міністри понад 50 країн обговорять сьогодні насамперед зміцнення української ППО, що є необхідним для захисту мирного населення та критичної інфраструктури проти жорстоких російських повітряних атак. Також йтиметься про підготовку українських пілотів.
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з американським колегою Ллойдом Остіном перед засіданням контактної групи.