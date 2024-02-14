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ПОЛІТИКА

Розпочалось засідання "Рамштайну" – воно вперше проходить за участі нового головнокомандувача ЗСУ

14 лютого 2024, 17:04
Розпочалось засідання
Джерело: .facebook.com/rustemumerov.ua
Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, офіційно відкрив засідання Контактної групи з оборони України.

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" сьогодні, 14 лютого, став першим для Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Основні теми зустрічі - нарощування оборонного виробництва, підготовка до довготермінових викликів та вирішенні нагальних потреб.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

"Починаємо 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України - цього разу воно відбувається онлайн. Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі "Рамштайн" в якості головнокомандувача ЗСУ", - написав Умєров.

Міністр зазначив, що разом з головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу.

"Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб. Очікуйте на гарні новини", - наголосив глава Міноборони.

Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, офіційно відкрив засідання Контактної групи з оборони України.

Він заявив, що Сполучені Штати Америки разом з іншими учасниками "Рамштайну" підтримують Україну й триматимуться доки, доки тримаються українці.

"Почавши цю нечесну і неспровоковану війну, путін думав, що Україна впаде, але він дуже помилявся. Україна вистояла це вторгнення з неймовірною сміливістю і феноменальним умінням", - сказав Остін.

За словами глави Пентагону, кремль все ще ставить на те, що країни контактної групи втратять інтерес до України й підтримка партнерів буде слабшати.

Остін наголосив, що учасники коаліції, включно зі США, підтримують Україну, тому що це правильно, і, тому що це в базових інтересах безпеки самих Штатів.

"Україна не здасться, не здамося і ми", - підкреслив глава Пентагону.

РамштайнУмєровСирськийБуданов

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