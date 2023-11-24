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Розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та Хамасом

24 листопада 2023, 14:21
Розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та Хамасом
Фото: з вільного доступу
39 палестинців (неповнолітніх ув’язнених та жінок) будуть обміняні на 13 ізраїльських заручників.

Пенітенціарна служба Ізраїлю отримала список з 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені сьогодні в рамках угоди з Хамасом.

Про це пише Times of Israel із посиланням на офіційне джерело в Ізраїлі.

Зазначається, що пенітенціарна служба розпочала оформлення 39 неповнолітніх ув'язнених і жінок. Їх перевезуть до в'язниці Офер на Західному березі Йордану. Вони ймовірно будуть звільнені на Західному березі або в Східному Єрусалимі. Заручники можуть вийти на волю тільки після того, як будуть звільнені й ідентифіковані 13 ізраїльських заручників.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що серед палестинських ув’язнених – 24 жінки і 15 підлітків. Всі заручники з окупованого Західного берега або Єрусалиму будуть передані Міжнародному Комітету Червоного Хреста в ізраїльській військовій в'язниці Офер близько 16:00 за місцевим часом.

"Після того, як Червоний Хрест отримає палестинських  в'язнів, ті, хто з Єрусалима, поїдуть до Єрусалима, а ті, хто із Західного берега, зберуться в муніципальній раді Бетунії, де на них чекатимуть їхні сім'ї", – сказав палестинський комісар у справах ув'язнених Кадур Фарес.

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльзаручники

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