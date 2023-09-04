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Розробляємо ракету дальністю до 2000 кілометрів – Резніков

04 вересня 2023, 16:53
Розробляємо ракету дальністю до 2000 кілометрів – Резніков
В Україні ведуться роботи зі створення ракети дальністю 1,5-2 тисячі кілометрів для ураження цілей у рф.

Україна розробляє ракету дальністю ураження до двох тисяч кілометрів.

Про це повідомив  міністр оборони України Олексій Резніков агентству "Укрінформ".

На питання журналістки, чи працює Україна над розробкою ракети, яка б покривала території росії, Резніков відповів: "Так".

"Нам не потрібна ракета, яка летить на 15 тисяч кілометрів, ми не плануємо воювати з партнерами, які знаходяться на відстані 15 тисяч кілометрів, нам достатньо ракети півтори-дві тисячі", - наголосив урядовець.

За словами Резнікова, протиракетна програма в Україні була ухвалене якраз перед повномасштабним вторгненням рф. "Це мільярди грошей, які треба інвестувати в себе, в дослідження наших підприємців, випробування. Це треба було робити давно, тоді би ми мали своє ППО. Але у нас же було трошечки С-300, ніхто ж не нападе", - додав він.

Також, за словами Резнікова, Україна досі не має паритету з рф за кількістю артилерійських снарядів. Втім, зауважив він, ця диспропорція компенсується точністю західної зброї.

"У росіян - шалені запаси, але є нюанс. Для того, щоб уразити одну ціль 152-м мм, радянський стандарт, треба зробити десять пострілів, називається квадратно-гніздовий спосіб у військових. Бо вони не точні. Для того, щоб уразити за стандартом ціль натівським калібром 155 мм, то треба два постріли", - зазначив урядовець.

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