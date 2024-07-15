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ТЕХНОЛОГІЇ

Розробник ChatGPT працює над секретним проєктом ШІ під назвою Strawberry

15 липня 2024, 09:38
Розробник ChatGPT працює над секретним проєктом ШІ під назвою Strawberry
Фото: News-Medical
Відповідний проєкт імовірно раніше мав назву Q.

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, працює над новою версією свого центрального продукту – штучного інтелекту. Умовна назва цієї нової моделі машинного мислення – Strawberry. Strawberry та її параметри є глибоко засекреченим проєктом, деталі та технічні можливості якого не підлягають розголошенню. Проте відомо, що сама модель запропонує надрівень мислення, який недоступний наразі людині.

Про це повідомляє Reuters.

Видання, яке посилається на співрозмовника, знайомого із внутрішньою технічною документацією проєкту, зазначає, що Strawberry зможе перейти від пошуку відповідей у загальному відкритому інформаційному просторі до генерації відповідей на складні питання автономно з глибоким дослідженням питання та пошуком власних, осмислених відповідей. Наразі штучний інтелект, який відомий за публічним використанням можливостей, може додумувати інформацію, особливо у запитаннях, які вимагають творчого рішення та образного мислення.

Версія від OpenAI: Strawberry не підтвердили, але про надрівень мислення ШІ, мріють

У офіційному коментарі щодо розробки і просування нових ідей в ШІ представник OpenAI повідомив лише про бажання того, щоб моделі машинного інтелекту могли розуміти світ і пізнавати його ширше, ніж люди. Проте у коментарі представник компанії не заперечив, ні підтвердив існування згаданої розробки Strawberry.

Раніше згаданий проєкт імовірно мав назву Q. Відомо, що модель ШІ під кодовою назвою “Q” здатна відповідати на складні наукові та математичні запитання, недоступні для сучасних комерційно доступних моделей.

штучний інтелектChatGPTOpenAI

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