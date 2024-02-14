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Розрив між Байденом і Трампом скоротився

14 лютого 2024, 08:00
Розрив між Байденом і Трампом скоротився
Фото: DW
Відставання Байдена від Трампа скоротилось, але більшість американців вважає обох кандидатів у президенти дуже старими.

Майже 60% американців вважають, що обидва кандидати у президенти - занадто старі.  Про це йдеться в опитуванні, проведене Reuters/Ipsos.

Трампа підтримує 37% респондентів, а Байдена - 34%. 

Похибка в опитуванні складає 2,9%. 

Ще минулого місяця опитування показало, що Трамп лідирував з перевагою в 6 процентних пунктів.

Порядка 10% опитаних заявили, що планують голосувати за інших кандидатів, тоді як 12% заявили, що не будуть голосувати взагалі, а 8% відмовилися відповідати.

Соціологічне опитування проводили через кілька днів після того, як спеціальний радник Роберт Гур опублікував 388-сторінковий звіт, де назвав президента "літньою людиною з поганою пам'яттю". 

Також кожен четвертий республіканець і близько половини незалежних респондентів заявили, що не будуть голосувати за Трампа, якщо суд присяжних визнає його винним у скоєнні тяжкого злочину.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецрадника, демонструє, що 86% американців вважають Байдена старим, щоб залишатися на посаді. Алк більш, ніж половина респондентів - 59%, - вважають, що і Байден, і Трамп занадто старі.

 
СШАопитуванняТрампБайденпрезиденти

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