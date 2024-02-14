Розрив між Байденом і Трампом скоротився

Відставання Байдена від Трампа скоротилось, але більшість американців вважає обох кандидатів у президенти дуже старими.

Майже 60% американців вважають, що обидва кандидати у президенти - занадто старі. Про це йдеться в опитуванні, проведене Reuters/Ipsos.

Трампа підтримує 37% респондентів, а Байдена - 34%.

Похибка в опитуванні складає 2,9%.

Ще минулого місяця опитування показало, що Трамп лідирував з перевагою в 6 процентних пунктів.

Порядка 10% опитаних заявили, що планують голосувати за інших кандидатів, тоді як 12% заявили, що не будуть голосувати взагалі, а 8% відмовилися відповідати.

Соціологічне опитування проводили через кілька днів після того, як спеціальний радник Роберт Гур опублікував 388-сторінковий звіт, де назвав президента "літньою людиною з поганою пам'яттю".

Також кожен четвертий республіканець і близько половини незалежних респондентів заявили, що не будуть голосувати за Трампа, якщо суд присяжних визнає його винним у скоєнні тяжкого злочину.

Опитування ABC News/Ipsos, проведене після оприлюднення доповіді спецрадника, демонструє, що 86% американців вважають Байдена старим, щоб залишатися на посаді. Алк більш, ніж половина респондентів - 59%, - вважають, що і Байден, і Трамп занадто старі.