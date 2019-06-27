Суд скасував розшук головного редактора видання "Страна.ua" Гужви

Суд пояснив своє рішення тим, що місце знаходження Гужви встановлено — він отримав політичний притулок в Австрії.

Інформацію підтвердили у Генеральній прокуратурі України, йдеться в "Громадське".

Справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, перебуває в Шевченківському райсуді на стадії судових дебатів.

Як відомо, 22 червня 2017 року Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід головному редактору "Страна.ua" у вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень. У понеділок, 26 червня, за Гужву було внесено заставу.

У середу, 31 січня, стало відомо, що Гужва звернувся до австрійської влади з проханням надати політичний притулок.

Додамо, першого листопала Австрія надала політичний притулок Гужві.

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