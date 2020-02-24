Розширений безвіз із Аргентиною для українців почне діяти з 14 березня – МЗС
Про це повідомило Міністерство закордонних справ у Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"З 14 березня удвічі збільшується строк безвізового перебування громадян України на території Аргентини: з 90 днів протягом календарного року до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в повідомленні.
Аналогічне спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини, поінформували в МЗС.
Нагадаємо, що для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.Для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.
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