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Розширений безвіз із Аргентиною для українців почне діяти з 14 березня – МЗС

"З 14 березня удвічі збільшується строк безвізового перебування громадян України на території Аргентини: з 90 днів протягом календарного року до 90 днів протягом 180 днів"
Розширений до 90 днів впродовж пів року строк безвізового перебування в Аргентині для громадян України почне діяти з 14 березня.
Розширений безвіз із Аргентиною для українців почне діяти з 14 березня – МЗС Фото: Українська правда

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"З 14 березня удвічі збільшується строк безвізового перебування громадян України на території Аргентини: з 90 днів протягом календарного року до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в повідомленні.

Аналогічне спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини, поінформували в МЗС.

Нагадаємо, що для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.Для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.

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24 02 2020 16:40
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