Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру

15 січня 2023, 20:56
Розслідувачі встановили імена росіян, причетних до ракетного удару по Дніпру
Фото: РБК-Україна
OSINT-спільнота Molfar провела власне розслідування подій ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі в суботу, 14 січня, з метою встановити осіб, відповідальних за реалізацію теракту на рівні виконавців
"Ми знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу осіб, у тому числі тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском. Додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу", - йдеться в матеріалі Molfar.
 
За інформацією Геннадія Корбана, голови територіальної оборони міста Дніпро, яку він опублікував у власному новинному каналі - обстріл житлової багатоповерхівки у місті Дніпро скоїв 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, що базується у місті Шайківка.
 
Зазначено, що це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ "Амстор" в місті Кременчук у червні минулого року.
 
OSINT-спільнота Molfar ідентифікувала всіх осіб, причетних до терористичного обстрілу житлової будівлі у місті Дніпро: це командири екіпажів, льотчики, технічні співробітники, штабні працівники та просто афілійовані особи, які відвідують урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото як імовірні колишні, або резервні військові цього гвардійського полку.
 
 
Фото: всі особи, причетні до 52 гвардійського авіаційного полку
 
 
РосіяДніпропетровська областьДніпророзслідуванняракетний удар

Останні матеріали

Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється