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Розслідувачі викрили чорний ринок торгівлі Starlink та їхньої активації – Bloomberg

26 березня 2024, 11:35
Розслідувачі викрили чорний ринок торгівлі Starlink та їхньої активації – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Розслідувачі виявили, що комплекти Starlink продають у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи вже майже десять років підпадають під санкції США.

Термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Це свідчить про те, що зловживання терміналами є системною глобальною проблемою і ставить під сумнів контроль компанії над ними.

Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg.

Зокрема журналісти виявили численні приклади незаконної торгівлі й активації комплектів Starlink. За їхніми словами, чорний ринок Starlink виник у регіонах із неоднорідним зв'язком, де затребуваний високошвидкісний і простий у використанні інтернет. Наприклад, у Ємені, де триває громадянська війна, урядовий чиновник визнав факт широкого використання Starlink. Також розслідувачі виявили, що комплекти Starlink продають у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи вже майже десять років підпадають під санкції США.

За даними авторів розслідування, американські термінали також потрапляють до Судану, де громадянська війна призвела до звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності й зробила мільйони людей біженцями.

Повідомляють, що золотошукачам у віддалених районах уздовж кордонів Південного Судану та Центральноафриканської Республіки послуги Starlink надавали ще до війни.

"Це викликає глибоку тривогу, оскільки не регулюється й очолюється приватною компанією. Немає відповідальності за те, хто має до них доступ і як він використовується", – зазначила старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс.

Журналісти також вказали на те, що на батьківщині Ілона Маска, у Південній Африці, влада ще не схвалила використання Starlink, проте в країні "процвітає" торгівля терміналами, зокрема через соцмережі. Також відомо про торгівлю обладнанням у Гані та Зімбабве.

розслідуванняstarlinkвійна в Україніросія окупанти

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