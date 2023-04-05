Розслідування завершено. З'явилися нові докази співпраці Кулініча з ФСБ

З'явилися нові докази, які підтверджують його зв'язки з російською ФСБ.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Про це повідомляють прессслужби ДБР і СБУ.

Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того, як обвинувачений ознайомиться зі справою, вони будуть передані до суду. В ході розслідування працівники ДБР виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника СБУ та повідомили йому про підозру у вчиненні й інших кримінальних правопорушень, а саме:

- у самовільному залишенні місця служби, вчиненому військовослужбовцем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

- у заволодінні зброєю та бойовими припасами військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України);

- у незаконному зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та інші.

Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками федеральної служби безпеки рф до негласної співпраці та отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

За завданням ФСБ рф ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (в минулому офіцер КДБ СРСР) та колишній глава Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у москві, створили так званий "політичний офіс" для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві.

У липні 2022 року ДБР повідомило про підозру у держзраді Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ рф у шпигунстві.

Встановлено, що Сівкович через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовуються для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Слідство також встановило, що Кулініч був довіреною особою Сівковича. Він активно співпрацював зі створеним ФСБ "політичним офісом" та виконував вказівки кураторів для впровадження "своїх людей" до різних державних і правоохоронних органів, проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, підбурювання громадян України до державної зради.

За даними слідства, Кулініч заздалегідь знав про плани збройних сил рф здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ.

У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку в регіоні, не вжив жодних заходів задля захисту державного суверенітету, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ.

Окрім цього посадовець сам покинув місце постійної дислокації та вже 24 лютого виїхав до Києва. На одній із квартир, де мешкав Олег Кулініч, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

У СБУ нагадали, що розробкою Кулініча та спецоперацією з його затримання займався особисто її нинішній голова Василь Малюк.

"Ми зробили максимум, аби не просто затримати топового державного зрадника, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов'язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного крота витягнемо на світло", – повідомив Малюк.