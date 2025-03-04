США продовжують надавати Україні розвіддані

Це інша лінія співробітництва, ніж надання озброєння.

Жодних змін у наданні розвідданих Україні з боку США станом на зараз не відбулося. Це інша лінія співробітництва, ніж надання озброєння.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел у військово-політичних колах.

"Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією - тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, тут поки все, як раніше", - сказав один із співрозмовників видання.

При цьому інше джерело сумнівається, що рішення Адміністрації Трампа про зупинку постачання озброєння - якщо воно почне діяти - взагалі торкнеться розвідданих. Оскільки, за словами співрозмовника, "це інша лінія співробітництва".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Інформацію про це 3 березня підтвердив Білий дім.