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США продовжують надавати Україні розвіддані

04 березня 2025, 12:57
США продовжують надавати Україні розвіддані
Це інша лінія співробітництва, ніж надання озброєння.
Жодних змін у наданні розвідданих Україні з боку США станом на зараз не відбулося. Це інша лінія співробітництва, ніж надання озброєння.
 
Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел у військово-політичних колах.
 
"Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією - тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, тут поки все, як раніше", - сказав один із співрозмовників видання.
 
При цьому інше джерело сумнівається, що рішення Адміністрації Трампа про зупинку постачання озброєння - якщо воно почне діяти - взагалі торкнеться розвідданих. Оскільки, за словами співрозмовника, "це інша лінія співробітництва".
 
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Інформацію про це 3 березня підтвердив Білий дім.
СШАвійна в Українірозвідданіросія окупанти

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