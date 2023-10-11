Розвіддані США поки не підтверджують причетності Ірану до нападу на Ізраїль – CNN

Зазначається, що розвідка наразі не може зробити остаточного висновку, оскільки продовжує шукати докази причетності Ірану до нападу Хамас.

Згідно з першими розвідувальними даними, Сполучені Штати Америки сумніваються в прямій причетності Ірану до терористичної атаки Хамас на Ізраїль.

Про це повідомляє CNN.

"Сполучені Штати зібрали конкретні розвідувальні дані, які ставлять під сумнів ідею про те, що Іран був безпосередньо причетний до планування, фінансування або схвалення суботньої кривавої атаки на Ізраїль, здійсненої Хамасом, згідно з кількома джерелами, знайомими з розвідданими", - пише видання.

Зазначається, що розвідка наразі не може зробити остаточного висновку, оскільки продовжує шукати докази причетності Ірану до нападу Хамас.

Джерела не розкрили подробиць щодо характеру розвідувальних даних, однак один зі співбесідників назвав їх "надзвичайно чутливими". Зокрема дані змусили американських аналітиків схилитись до початкової оцінки щодо того, що Тегеран все ж не відігрував безпосередньої ролі в атаці.

Законодавці на Капітолійському пагорбі також були проінформовані про скептицизм серед аналітиків й загалом першу розвідувальну інформацію.

"Протягом декількох днів високопосадовці США публічно заявляли, що не мають жодних ознак того, що Іран безпосередньо причетний до нападу, хоча вони засуджують Тегеран як "співучасника" нападу через його історичну підтримку Хамасу", - додає видання.

За словами радник з національної безпеки США Джейка Саллівана, наразі Штати планують отримати додаткові розвідувальні дані. Водночас попри підтримку Хамасу з боку Ірану, Білий дім не має інформації про причетність Тегерану до теракту.

"Іран роками був головним благодійником Хамасу, надаючи йому десятки мільйонів доларів, зброю і компоненти, що контрабандою потрапляли в Газу, а також широку технічну та ідеологічну підтримку. Але Хамас зберігає певну незалежність від іранського режиму. За словами колишніх співробітників служб безпеки та інших регіональних аналітиків, Тегеран не має радників на місцях у заблокованій Газі і не керує діяльністю угруповання", - додає CNN.

7 жовтня терористи Хамас атакували Ізраїль з землі, повітря й моря. Також було окуповано деякі поселення. Бойовики вдавались до знущань й вбивства цивільних людей.

У відповідь на атаку Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. Країна оголосила про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".