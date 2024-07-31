Українська розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі путіна й Асада

Наприкінці липня 2024 року угруповання "Хімік" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України завдало комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії.

На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у кремлі 24 липня.

За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.

На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.