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Українська розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі путіна й Асада

31 липня 2024, 14:55
Українська розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі путіна й Асада
фото: Kyiv Post
Ця база окупована російськими військами.
Наприкінці липня 2024 року угруповання "Хімік" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України завдало комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії.
 
Про це повідомило видання Kyiv Post, опублікувавши ексклюзивні відео та фото.
 
На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у кремлі 24 липня.
 

За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.

На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.
 
Авіабазу Кувейрес контролюють росіяни у військових цілях з 2015 року. База також використовувалася для навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.
 
Нагадаємо, російський диктатор путін зустрівся із президентом Сирії Башаром Асадом. путін і Асад планували обговорити ситуацію на Близькому Сході й розвиток двосторонніх відносин.
 

 

Сиріяавіабазавійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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