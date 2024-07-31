Українська розвідка атакувала російську базу в Сирії після зустрічі путіна й Асада
31 липня 2024, 14:55
фото: Kyiv Post
Ця база окупована російськими військами.
Наприкінці липня 2024 року угруповання "Хімік" Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України завдало комплексний удар по позиціях російських військ у Сирії.
Про це повідомило видання Kyiv Post, опублікувавши ексклюзивні відео та фото.
На відео спецпризначенці ГУР завдають комплексного удару по російській авіабазі в Сирії, знищуючи військову техніку через день після зустрічі російського диктатора путіна із сирійським президентом Башаром Асадом. Зустріч відбулася у кремлі 24 липня.
За даними Kyiv Post, спецпідрозділ ГУР "Хімік" завдав комплексного удару по російській військовій техніці на авіабазі Кувейрес, яка розташована на схід від Алеппо й окупована російськими військами.
На відео можна побачити, що спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі.
Авіабазу Кувейрес контролюють росіяни у військових цілях з 2015 року. База також використовувалася для навчання та транспортування іноземних найманців на війну проти України.
Нагадаємо, російський диктатор путін зустрівся із президентом Сирії Башаром Асадом. путін і Асад планували обговорити ситуацію на Близькому Сході й розвиток двосторонніх відносин.