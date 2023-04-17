Розвідка Британії: для розмінування України ймовірно знадобиться десятиліття

Британська розвідка звернула увагу на ризики жертв серед цивільного населення через замінування і попереджає про тривалий період, який потрібний для розмінування українських територій.

В Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами.

Написало Міністерство оборони Британії в Twitter.

Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані росією.

З приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зросте.

З початку вторгнення росії до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами. При цьому кожна 8-ма жертва – дитина.

Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття, оцінює британська розвідка.