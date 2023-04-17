Розвідка Британії: для розмінування України ймовірно знадобиться десятиліття
В Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами.
Написало Міністерство оборони Британії в Twitter.
Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані росією.
З приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зросте.
З початку вторгнення росії до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами. При цьому кожна 8-ма жертва – дитина.
Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття, оцінює британська розвідка.