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Розвідка Британії: для розмінування України ймовірно знадобиться десятиліття

17 квітня 2023, 10:01
Розвідка Британії: для розмінування України ймовірно знадобиться десятиліття
Фото: osce.org
Британська розвідка звернула увагу на ризики жертв серед цивільного населення через замінування і попереджає про тривалий період, який потрібний для розмінування українських територій.

В Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. 

Написало Міністерство оборони Британії в Twitter.

Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані росією.

З приходом весни і збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зросте.

З початку вторгнення росії до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних з мінами. При цьому кожна 8-ма жертва – дитина. 

Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття, оцінює британська розвідка.

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