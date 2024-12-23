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Розвідка Британії оголосила кількість ударів російськими дронами по Україні в листопаді

23 грудня 2024, 14:13
Розвідка Британії оголосила кількість ударів російськими дронами по Україні в листопаді
Рахунок вже йде на тисячі російських БпЛА.

Розвідка Британії у розвідувальному огляді від 23 грудня проаналізувала активність використання рф БпЛА проти українських регіонів впродовж листопада.

Про це йдеться в розвідувальному огляді.

"В листопаді 2024 року армія рф запустила по регіонах України близько 2,3 тисячі безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки різних типів, що вкотре перевищило загальну кількість за попередній місяць", - йдеться в дописі. 

Розвідники додали, що щомісячна кількість безпілотників постійно зростала протягом усього 2024 року, причому значне збільшення – понад 200 одиниць порівняно з попереднім місяцем – спостерігалося з липня цього року. 

Також в звіті написали, що темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Дані за грудень 2024 року свідчать про приблизно 850 запусків. 

Проте британські розвідники зауважують, що ймовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями після періоду низької активності або її відсутності. 

В разі відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, росія може підтримувати кількість запусків на рівні 1,5 тисячі на місяць, додали у звіті. 

Британські розвідники пишуть, що російські зенітні ракетні комплекси забезпечують покриття цілей по всій території України, що дозволяє рф зберігати тиск і водночас поповнювати запаси авіаційних ракет дальнього радіуса дії.

В звіті також написано, що цілком ймовірно, що у вересні-листопаді 2024 року до 50-60% усіх пусків були "хибними пусками БпЛА". 

У відомстві також інформують, що російські війська мають у своєму розпорядженні різноманітні приманки, які менші за розміром і дешевші за безпілотники класу Shahed завдяки конструкційним матеріалам, вони мають на меті ускладнити українську оборону, насичуючи або заплутуючи радіолокаційну картину, змушуючи українські команди ППО працювати більше, сподіваючись з часом викликати в них стомлення. 

В огляді йдеться про те, що деякі з цих систем, ймовірно, все ще несуть невелике корисне навантаження вибухівки, що, зрештою, робить їх не менш небезпечними, якщо вони досягнуть цілі.

 
розвідкавійна в Україніатаки рф

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