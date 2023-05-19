Розвідка Британії оновила карту боїв в Україні

Українські військові просуваються у Бахмуті.

Українські військові тримають під контролем південно-західну частину Бахмута. Втім запеклі бої тривають.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що ЗСУ просуваються у Бахмутському районі приблизно на 20 квадратних кілометрів. За минулу добу військові звільнили біля 500 метрів на півночі від Бахмута та 1 кілометр – на півдні.

Водночас російські окупанти ведуть наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, а також на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

Тим часом на Херсонщині та Запоріжжі ситуація залишається стабільною. Попри це, окупанти продовжують бити по українських позиціях.