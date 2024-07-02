Розвідка Британії описала, як уряд рф змушує мігрантів йти воювати в Україну

В росії вдаються до правового переслідування мігрантів, здебільшого з Центральної Азії.

Нещодавно російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які не так давно стали громадянами рф і не перебували на військовому обліку.

Про це йдеться в щоденному звіті розвідки в соцмережі X (Twitter).

"Під час виступу на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня голова Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін заявив, що російська влада виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали громадянами росії і не перебували на військовому обліку", - йдеться в дописі.

Розвідники додають, що Бастрикін похвалився, що 10 тисяч з них вже були відправлені в зону бойових дій в Україні. Він казав, що ці мігранти будуть "рити окопи" і виконувати інші обов'язки в тилу.

росЗМІ повідомляли, що російські правоохоронні органи проводять кампанію правового переслідування мігрантів, особливо з Центральної Азії. І намагаються схилити їх до вступу в російські збройні сили в обмін на громадянство або щоб уникнути арешту за вигаданими звинуваченнями.

Як ще один спосіб рф збільшити набір до армії, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність.