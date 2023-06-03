Розвідка Британії оцінила боєздатність десантників рф у Бахмуті
Так звані "елітні" війська рф, які замінили найманців ПВК Вагнера у Бахмуті, будуть менш гнучкими у реагуванні на виклики.
Про це повідомляє Міноборони Британії.
Зазначається, що росія продовжила передислокацію військ на передову, оскільки "вагнерівці" вийшли з Бахмута. На позиції зайшли повітряно-десантні війська, зокрема підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій та дві додаткові окремі бригади ПДВ.
Як заявили у британській розвідці, російські десантники значно погіршили свій рівень боєздатності.
"російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як вільний резерв. Натомість вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики", - заявили у Міноборони Британії.