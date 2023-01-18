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Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі та Бахмуті

18 січня 2023, 11:55
Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі та Бахмуті
Бахмут
Українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар та продовжують оборонятися від російських сил на околицях Бахмута.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в середу.

Як відзначається, до кінця 16 січня українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши контроль над ним російським військовим і силам пвк "вагнер". Українські війська, скоріш за все, встановили нові оборонні лінії на заході.

російський наступ на Соледар в основному здійснювався силами "вагнера" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб в кінцевому підсумку оточити Бахмут. 

Один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском.

Знімки показують, що з початку січня 2023 року південь і схід Бахмута продовжують піддаватися інтенсивним артилерійським обстрілам. Українські сили майже напевно продовжують оборонятися від російських сил на околицях міста, сказано у британському огляді.

Раніше повідомлялось, що головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектра сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

розвідкаСоледарБахмутвійськовіБританія

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