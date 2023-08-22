Розвідка Британії оцінила здатність рф захистити свої авіабази від дронів

Напади дронів на аеродроми викликають сумніви.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило здатність росії захистити свої стратегічні об'єкти в глибині країни.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як повідомляється, 19 серпня на авіабазі «Сольці» в Новгородській області було знищено середній бомбардувальник Ту-22М3 російської далекої авіації, вона розташована за 650 км від кордону з Україною. У міноборони рф заявили, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат (БПЛА) на кшталт коптера.



"Якщо це правда, то це посилює оцінку того, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти відбуваються з території росії. Коптерні БПЛА навряд чи зможуть досягти "Сольців" за межами росії", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, бомбардувальники Ту-22М3 часто використовували для запуску неточних важких протикорабельних ракет Х-22 по Україні, а на початку війни вони також провели інтенсивні бомбардування Маріуполя некерованими бомбами.

"Це щонайменше третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - зазначили у Міноборони Британії.