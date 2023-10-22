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Розвідка Британії підтверджує втрати армії рф в майже 300 тисяч

22 жовтня 2023, 11:24
Розвідка Британії підтверджує втрати армії рф в майже 300 тисяч
Розвідка Британії вважає, що втрати росії загиблими і важкопораненими складають до 190 тисяч військових.

Проте враховуючи поранених, які можуть повернутись на поле бою після одужання, ци цифра досягає 290 тисяч осіб.

Про це Міноборони Британії написало в X (Twitter).

"Згідно з даними Міноборони України, нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат", - йдеться в дописі.

В МО додали, що з лютого 2022 року росія значно збільшила свою військову присутність в Україні, інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів і часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року.

Збільшення особового складу є основним фактором, що забезпечує здатність рф як захищати утримувану територію, так і здійснювати затратні наступальні операції.

"Ймовірно, з початку повномасштабного вторгнення росія зазнала 150 -190 тисяч постійних втрат – мова про загиблих і важкопоранених", - вважають британські аналітики.

Загальна цифра російських втрат з урахуванням тих, хто одужує і може повернутися на поле бою, становить близько 240 – 290 тисяч осіб.

Ця цифра не включає групу Вагнера та їхні батальйони в’язнів, які воювали в Бахмуті, додали в розвідці. 

На початку травня журналісти оновили дані про втрати росії на війні в Україні. Тоді BBC писало, що безповоротні втрати можуть перевищувати 200 тисяч осіб.

 

Росіявтратиармія рфРозвідка Британії

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