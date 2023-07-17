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Розвідка Британії про слабке місце росіян на фронті

17 липня 2023, 12:05
Розвідка Британії про слабке місце росіян на фронті
Фото: AFP
ЗСУ знищують найсучасніші контрбатарейні радари рф.

російська армія страждає від дефіциту контрбатарейних радарів. Зокрема, втрати окупантів напряму залежать від здатності виявляти українську артилерію.

Про це інформує Міністерство оборони Британії у  Twitter.

Як зазначають у розвідці, звільнений російським військовим керівництвом командувач 58 загальновійськової армії рф Іван Попов однією з причин свого звільнення назвав скаргу на відсутність контрбатарейного забезпечення в окупаційних військ.

"Успішність російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та нанесення ударів по ній, часто власною артилерією. Ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радари, які дозволяють командирам швидко виявляти вогневі лінії противника", – йдеться у звіті.

Попри те, що найсучаснішими контрбатарейними радарами на озброєнні рф залишаються РЛС "Зоопарк", українським силам вдалося вибити значну частину цих російських систем.

"Лише невелика частина флоту "Зоопарків", який спочатку був розгорнутий, ймовірно, лишається в експлуатації в Україні. Відео з відкритого джерела показало знищення ще одного "Зоопарку" біля розташування 58 загальновійськової армії на початку липня 2023 року. Пріоритет, який Попов, очевидно, надав цій проблемі, підкреслює постійну центральну роль артилерії у війні", – резюмували у МО Британії.

радаривійна в Україніросія окупантиРозвідка Британії

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