Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка Британії проаналізувала атаку України на військовий аеродром рф Маринівка

01 липня 2025, 16:55
Розвідка Британії проаналізувала атаку України на військовий аеродром рф Маринівка
Аеродром Маринівка знаходиться більш ніж в 270 км від українського кордону і в 440 км від поточної лінії фронту, нагадують британські аналітики.
Розвідка Великої Британії в своєму огляді проаналізувала українську атаку на російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області.
 
Про це йдеться у соцмережі Х.
 
Як зазначено в огляді, в ході атаки з використанням дронів майже напевно були знищені щонайменше два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки, за непідтвердженими даними, могли бути знищені або пошкоджені.
 
У відомстві наголошують, що росія щодня використовує аеродром Маринівка для бойових операцій.
Він також використовується як запасний аеродром для перебазування російських літаків у разі загрози іншим аеродромам. Літаки Су-34 були перекинуті сюди з авіабази Морозовськ після удару українських БПЛА у серпні 2024 року.
 
"Незважаючи на такі заходи, російська авіація залишається вразливою для атак українських безпілотників", – йдеться в огляді.
 
Тими ж вихідними Україна також провела успішні атаки БПЛА на аеродром Кіровське в окупованому Криму, а також на склад артилерійських боєприпасів в російському Брянську.
 
росія вже втратила понад 30 літаків Су-34 в ході війни в Україні. Загалом росія втратила вже понад 135 літаків під час операцій, резюмується в огляді.

 

Міноборони Британіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється