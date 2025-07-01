Розвідка Британії проаналізувала атаку України на військовий аеродром рф Маринівка

Аеродром Маринівка знаходиться більш ніж в 270 км від українського кордону і в 440 км від поточної лінії фронту, нагадують британські аналітики.

Розвідка Великої Британії в своєму огляді проаналізувала українську атаку на російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області.

Про це йдеться у соцмережі Х.

Як зазначено в огляді, в ході атаки з використанням дронів майже напевно були знищені щонайменше два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки, за непідтвердженими даними, могли бути знищені або пошкоджені.

У відомстві наголошують, що росія щодня використовує аеродром Маринівка для бойових операцій.