Розвідка Британії проаналізувала атаку України на військовий аеродром рф Маринівка
01 липня 2025, 16:55
Аеродром Маринівка знаходиться більш ніж в 270 км від українського кордону і в 440 км від поточної лінії фронту, нагадують британські аналітики.
Розвідка Великої Британії в своєму огляді проаналізувала українську атаку на російський військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області.
Про це йдеться у соцмережі Х.
Як зазначено в огляді, в ході атаки з використанням дронів майже напевно були знищені щонайменше два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки, за непідтвердженими даними, могли бути знищені або пошкоджені.
У відомстві наголошують, що росія щодня використовує аеродром Маринівка для бойових операцій.
Він також використовується як запасний аеродром для перебазування російських літаків у разі загрози іншим аеродромам. Літаки Су-34 були перекинуті сюди з авіабази Морозовськ після удару українських БПЛА у серпні 2024 року.
"Незважаючи на такі заходи, російська авіація залишається вразливою для атак українських безпілотників", – йдеться в огляді.
Тими ж вихідними Україна також провела успішні атаки БПЛА на аеродром Кіровське в окупованому Криму, а також на склад артилерійських боєприпасів в російському Брянську.
росія вже втратила понад 30 літаків Су-34 в ході війни в Україні. Загалом росія втратила вже понад 135 літаків під час операцій, резюмується в огляді.