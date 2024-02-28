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Розвідка Британії розповіла, що кремль втратив через війну в Україні

28 лютого 2024, 14:03
Розвідка Британії розповіла, що кремль втратив через війну в Україні
Війна росії в Україні знищила позицію кремля як гаранта регіональної безпеки і агальний вплив росії на найближчих сусідів.

Повномасштабна війна росії в Україні суттєво змінило відносини країни з державами пострадянського табору. 

Про це Міністерство оборони Британії пише в X (Twitter).

"росія майже напевно продовжує розглядати збереження свого впливу в цих країнах як пріоритет зовнішньої політики, що має вирішальне значення для внутрішньої безпеки та економіки", - йдеться в дописі. 

Разом з тим, витрачені на війну в України ресурси і нездатність росіян досягти військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію рф як гаранта регіональної безпеки. 

Порушення суверенітету України теж підвищило ймовірність загрози безпеці з боку кремля. 

Спад економіки росії і ризик вторинних санкцій посилили стурбованість щодо економічної залежності від москви. 

Тому пострадянські держави активізували зусилля щодо диверсифікації своїх економічних, політичних відносин і відносин у галузі безпеки, щоб зменшити свою залежність від росії.

"Хоча росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей та завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки", - написали в Міноборони Британії.

 
РосіяКремльРозвідка Британіївтрата

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