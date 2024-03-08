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Розвідка Британії розповіла з якою метою росія використовує іранські дрони Mohajer-6

08 березня 2024, 14:33
Розвідка Британії розповіла з якою метою росія використовує іранські дрони Mohajer-6
Фото: з вільного доступу
Зокрема, дрон призначений для розвідки.

російська армія використовує іранські безпілотники Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем та для коригування ударів по узбережжю анексованого Криму.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Mohajer-6 - це безпілотний літальний апарат іранського виробництва. Цей БпЛА призначений для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може проводити атаки класу "повітря-земля" з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.

Британські розвідники наголошують, що практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу: приблизно 200 км на висоті 3,3 км. Її можна розширити шляхом передавання управління іншу наземну станцію управління.

"Присутність дронів у західному Криму, ймовірно, є свідченням того, що росія намагається виявити загрози російським портам і судам після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що в їх завдання також входить підтримка російських процесів завдання ударів по південно-західному узбережжю України", - наголошують у британському Міноборони.

Україна збила щонайменше один Mohajer-6 - 23 вересня 2022 року над Чорним морем, а росія, ймовірно, випадково збила дрон над Кримом 6 червня 2023 року.

дронибританська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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