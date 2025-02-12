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Розвідка Данії: росія переозброюється для війни з НАТО

12 лютого 2025, 10:11
Розвідка Данії: росія переозброюється для війни з НАТО
Фото: з вільного доступу
У москві впевнені в слабкості Альянсу.

В разі, якщо Північноатлантичний Альянс не буде далі переозброюватися паралельно з росією, то вже за 6 місяців після завершення війни в Україні кремль буде готовий до нового вторгнення. 

Про це Головне управління розвідки Міноборони Данії описали в оновленій оцінці

Згідно із даними, н сьогодні загрози військового нападу на НАТО немає, але протягом найближчих років небезпека буде зростати. 

На початку повномасштабної війни рф почала велику перебудову і реформування власної армії, а протягом 2024 року займалася інтенсифікованим переозброєнням, щоб бути здатною воювати нарівні з Альянсом. 

Фінансова і матеріальна підтримка з боку Китаю і поставки озброєння та військ з КНДР та Ірану допомагають їй поповнювати ресурси. 

"росія бачить себе в конфлікті із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що прийнято рішення про початок війни, але росія озброюється і розбудовує потенціал для прийняття такого рішення", - заявили у розвідці. 

Крім того, кремль досі уникає дій, які можуть призвести до активації 5-ї статті НАТО, проте апетит кремля до ризику зростає. 

І якщо баланс сил зміститься, то москва легко наважиться на регіональну війну проти однієї або кількох європейських країн, якщо вважатиме Альянс ослабленим чи політично розділеним, а особливо якщо вважатиме, що США не підтримують ЄС в цьому конфлікті.

Реальна військова загроза з боку росії залежить і від розвитку війни в Україні. 

В розвідці додають, що малоймовірно, що москва одночасно воюватиме з українцями та однією або кількома країнами НАТО. 

Проте коли війну зупинять або заморозять, москва зможе вивільнити значні військові ресурси.

За оцінками розвідки Данії, якщо НАТО не буде переозброюватися у достатньому темпі, то після завершення війни в Україні можливі наступні сценарії:

  • за шість місяців росія буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн;

  • приблизно за два роки вона становитиме реальну загрозу одній або декільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря;

  • десь через п'ять років кремль може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США.

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ДаніяРосіярозвідка

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