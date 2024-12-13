Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка Естонії каже про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку

13 грудня 2024, 17:18
Розвідка Естонії каже про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку
Фото: Scanpix / Postimees
Розвідка також відзначила масштабні втрати російської армії.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії відзначає просування російських окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку, та успішні дії Сил оборони України на Куп'янському напрямку.

Про це йдеться у щотижневому зведенні розвідки, який наводить естонськи й мовник ERR

Згідно з даними з відкритих геолокаційних джерел, російські окупанти контролюють населений пункт Шевченко, який розташований за 4 км на північний захід від Покровська, що впливає на шляхи постачання, що з'єднують Покровськ із Запоріжжям, констатує розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Підрозділи ЗСУ проявили мужність, захищаючи невеликі населені пункти вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового. 

Протягом тижня вони витримували атаки з боку амрії рф, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

Естонська розвідка також відзначила масштабні втрати рф: лише на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3000 осіб.

За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

У звітьі написано, що несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку.

Використання рф авіації та важкої техніки ускладнене, у зв'язку з чим вона не може задіяти весь свій бойовий потенціал одночасно.

Однак російські окупанти насилу просуваються на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні, тому росія збільшує тиск на українські війська, в Курській області. Наприкінці року центром бойових дій може стати цей регіон, прогнозують естонські аналітики.

На інших напрямках фронту українська оборона зазнає значно меншого тиску. ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл, резюмує естонська розвідка.

 
Естоніярозвідка

Останні матеріали

Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Бізнес & Фінанси
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 16:04
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється