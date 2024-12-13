Розвідка Естонії каже про успіхи ЗСУ на Куп'янському напрямку

Розвідка також відзначила масштабні втрати російської армії.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії відзначає просування російських окупаційних військ на Покровсько-Курахівському напрямку, та успішні дії Сил оборони України на Куп'янському напрямку.

Про це йдеться у щотижневому зведенні розвідки, який наводить естонськи й мовник ERR.

Згідно з даними з відкритих геолокаційних джерел, російські окупанти контролюють населений пункт Шевченко, який розташований за 4 км на північний захід від Покровська, що впливає на шляхи постачання, що з'єднують Покровськ із Запоріжжям, констатує розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Підрозділи ЗСУ проявили мужність, захищаючи невеликі населені пункти вздовж річки Сухі Яли на південь від Курахового.

Протягом тижня вони витримували атаки з боку амрії рф, яка намагалася оточити цей район із півночі та з півдня.

Естонська розвідка також відзначила масштабні втрати рф: лише на Покровському напрямку за два тижні загинуло близько 3000 осіб.

За оцінками, ці цифри продовжують зростати в міру наближення до Покровська.

У звітьі написано, що несприятливі погодні умови певною мірою грають українським силам на руку.

Використання рф авіації та важкої техніки ускладнене, у зв'язку з чим вона не може задіяти весь свій бойовий потенціал одночасно.

Однак російські окупанти насилу просуваються на Покровському напрямку, їм не вдалося досягти бажаного прориву на оперативному рівні, тому росія збільшує тиск на українські війська, в Курській області. Наприкінці року центром бойових дій може стати цей регіон, прогнозують естонські аналітики.

На інших напрямках фронту українська оборона зазнає значно меншого тиску. ЗСУ також супроводжує успіх на Куп'янському напрямку, де було знищено два плацдарми, що виникли під час форсування річки Оскіл, резюмує естонська розвідка.