Розвідка Естонії: росія тисне на фронті, але ЗСУ тримають оборону

У Донецькій області зберігається тиск на населений пункт Костянтинівка. Наступальні дії підтримуються з боку Торецька та Часів Яру.

За повідомленням розвідувального центру Сил оборони Естонії, окупаційні війська рф зберігають тиск на всіх основних напрямках фронту, проте українські підрозділи успішно стримують цей тиск.

Про це повідомляє ERR.

У Донецькій області зберігається тиск на населений пункт Костянтинівка. Наступальні дії підтримуються з боку Торецька та Часів Яру.

За останній тиждень російська окупаційна армія просунулася в районі між Покровськом і Торецьком. Незважаючи на те, що захоплена територія невелика, російські війська зайняли важливу ділянку шосе між Покровськом і Часовим Яром. При цьому захоплення Костянтинівки найближчим часом малоймовірне.

Висока інтенсивність атак з боку росії, як і раніше, спостерігається в районі міста Покровськ і в напрямку Новопавлівки – на ці ділянки припадає половина всіх ударів.

Однак це не приносить істотних результатів. Збройні сили України ефективно утримують оборону, зазначили естонські військові.

Загалом, за оцінкою естонських Сил оборони, ситуація на фронті залишається стабільною вже кілька місяців – фактично, з початку року.

російські війська прагнуть досягти своєї мети – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб посилити свої позиції перед можливими переговорами.

При цьому росія не робить видимих кроків до встановлення перемир'я і, цілком ймовірно, продовжить військові дії на поточному рівні.