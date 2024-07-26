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Розвідка Естонії зробила прогноз щодо російської військової техніки

26 липня 2024, 19:55
Розвідка Естонії зробила прогноз щодо російської військової техніки
Фото: з вільного доступу
Антс Ківісельг має сумніви щодо закінчення техніки у росії.

Розвідка Естонії вважає, що рф продовжуватиме отримувати військову техніку, необхідну для збройної агресії проти України.

Про це заявив керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Антс Ківісельг розповів, що деякі аналітики прогнозують, що у росії закінчується військова техніка, тому наступного року ситуація на фронті почне змінюватися на користь України. Ківіселг керівник розвідки не погоджується із цією думкою.
 
"Так, на жаль, я не можу підтвердити, що військова техніка російської федерації точно закінчиться у 2025 році, тому що у них теж є якісь партнери чи союзники, які все одно будуть виділяти або надсилати їм кошти на ведення війни", – сказав Ківісельг.
Естоніярозвідкавійна в Україніросія окупанти

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