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ПОЛІТИКА

Розвідка Латвії дала поради щодо виявлення російських шпигунів

16 травня 2025, 08:46
Розвідка Латвії дала поради щодо виявлення російських шпигунів
Фото: Ukrinform
За даними латвійських спецслужб, російські шпигуни можуть мати неохайний вигляд і погану гігієну.

Служба воєнної розвідки та безпеки Латвії дала громадянам інструкції, як упізнати російських шпигунів — слід остерігатися надмірно зацікавлених туристів зі спеціальним обладнанням.

Про це пише The Guardian.

За даними латвійських спецслужб, російські шпигуни можуть мати неохайний вигляд і погану гігієну. "Тривожний дзвіночок" — це надмірна цікавість у розмовах із місцевими, коротка зачіска у військовому стилі та відсутність орієнтування на місцевості. А ще багато спорядження для виживання — наприклад, спеціальні аптечки, карти чи рації. Усе це може стати ознакою російського агента, який пішов у підпілля.

Розвідка Латвії зазначає, що такі характеристики можуть допомогти громадянам виявити агентів, які збирають дані про обʼєкти критичної інфраструктури чи військові обʼєкти, готують диверсії, замахи або намагаються спровокувати заворушення.

Водночас розвідники попереджають, що російські спецслужби значно вдосконалили свої методи, тож розкрити їх не так просто.

"Український досвід показує, що російські спецслужби здатні адаптуватися до середовища й обставин, у яких діють диверсійно-розвідувальні групи. Шпигуни можуть зовні не підпадати під класичний образ диверсанта", — зазначили у Службі воєнної розвідки та безпеки Латвії.

Утім, служба безпеки застерігає громадян від самосуду. У разі підозри слід негайно повідомляти поліцію або військових.

Латвіярозвідкашпигунство

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