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Розвідка MI5 зосередиться на загрозі з боку росії і Китаю – The Telegraph

02 червня 2024, 10:57
Розвідка MI5 зосередиться на загрозі з боку росії і Китаю – The Telegraph
Фото:ivtour.com.ua
Міністри попереджають керівників британської розвідки, що зростаючі шпигунські виклики з боку москви і Пекіна "є більш актуальним, ніж тероризм".

Про це йдеться в матеріалі британської газети The Telegraph.

Національна служба контррозвідки Британії МІ5 отримала розпорядження "переорієнтувати" свої зусилля на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю і росії.

Нацслужба попри пріоритет у боротьбі з терористами, має залучити більше ресурсів на контррозвідувальні операції проти росії, Китаю та Ірану.

"Війна росії в Україні, зростаюча кількість китайських агентів, що діють у Британії, і використання Іраном організованої злочинності значно змістили фокус уваги МІ5", - пише видання. 

За словами високопоставленого джерела в уряді, міністри попросили МІ5 "переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, росії, а віднедавна також Ірану".

Підтримка Британією України у війні проти рф також призвела до посилення шпигунської активності.

Кількість китайських агентів, задіяних у зборі розвідувальної інформації в Британії, зараз "не піддається кількісній оцінці".

На думку ще одного джерела, 20 співробітників посольства Китаю у Великій Британії, ймовірно, працюють як шпигуни.

"Але кількість агентів, цивільних осіб, завербованих китайськими спецслужбами, може обчислюватися сотнями тисяч", – сказало джерело.

 
РосіяКитайІранрозвідка MI5

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