Розвідка MI5 зосередиться на загрозі з боку росії і Китаю – The Telegraph
Про це йдеться в матеріалі британської газети The Telegraph.
Національна служба контррозвідки Британії МІ5 отримала розпорядження "переорієнтувати" свої зусилля на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю і росії.
Нацслужба попри пріоритет у боротьбі з терористами, має залучити більше ресурсів на контррозвідувальні операції проти росії, Китаю та Ірану.
"Війна росії в Україні, зростаюча кількість китайських агентів, що діють у Британії, і використання Іраном організованої злочинності значно змістили фокус уваги МІ5", - пише видання.
За словами високопоставленого джерела в уряді, міністри попросили МІ5 "переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, росії, а віднедавна також Ірану".
Підтримка Британією України у війні проти рф також призвела до посилення шпигунської активності.
Кількість китайських агентів, задіяних у зборі розвідувальної інформації в Британії, зараз "не піддається кількісній оцінці".
На думку ще одного джерела, 20 співробітників посольства Китаю у Великій Британії, ймовірно, працюють як шпигуни.
"Але кількість агентів, цивільних осіб, завербованих китайськими спецслужбами, може обчислюватися сотнями тисяч", – сказало джерело.