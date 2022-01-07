Розвідка назвала кількість військових Білорусі біля України та оцінила ризик нападу

На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі - ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій

Білорусь зосередила біля кордонів сім батальйонних тактичних груп. Наразі їх мета тримати ЗСУ в напрузі та не дати нашому командуванню відправити більше бійців на схід.

Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Військовому телебаченню.

"На сьогодні прямої загрози (з боку Білорусі - ред.) немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це саме основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", - пояснив Скібіцький.

Він зазначив, що перебування 7 БТГ сил Білорусі спонукає українське командування діяти адекватно, посилювати розвідку.

"А це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Також постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", - додав Скібіцький.

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Зазначимо, що в середньому одна БТГ налічує приблизно 600-800 солдатів та офіцерів, з яких близько 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, що зазвичай включають 10 танків та 40 бойових машин піхоти.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ознак формування ударних груп з боку Білорусі для наступу на Україну поки немає.

При цьому стало відомо, що військове командування Білорусі перевіряє можливості початку мобілізації у кількох регіонах.

Додамо, як вважає президент Польщі Анджей Дуда, малоймовірно, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України. Однак на сьогодні Білорусь стала російським військовим округом.