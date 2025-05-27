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ПОЛІТИКА

Розвідка Нідерландів викрила кібершпигунство рф щодо західної зброї для України

27 травня 2025, 17:38
Розвідка Нідерландів викрила кібершпигунство рф щодо західної зброї для України
Фото: з вільного доступу
Група хакерів Laundry Bear, яких, імовірно, спонсурував Кремль, збирала інформацію про закупівлю та виробництво військової техніки західними урядами та поставки зброї Україні.

Група прокремлівських хакерів займалася збором даних про виробництво й закупівлю військової техніки західними країнами, зокрема для подальших постачань Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Розвідка Нідерландів з'ясувала, що хакери з російського угруповання Laundry Bear здійснювали кібершпигунство проти державних і комерційних структур країни, а також інших країн-членів НАТО та ЄС.

У спільному звіті Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) і Служби військової розвідки та безпеки (MIVD) зазначається, що атаки були непоміченими до вересня 2024 року, коли хакери викрали конфіденційні дані співробітників нідерландської поліції.

Спочатку повідомлялося про витік імен, службових електронних адрес і номерів телефонів майже всіх 65 тисяч співробітників. Згодом стало відомо, що в окремих випадках зловмисники отримали також персональні дані.

Розслідування встановило, що група Laundry Bear збирала відомості про виробництво та закупівлю військової техніки в західних країнах, зокрема з метою подальшого постачання в Україну. Крім того, хакери намагалися дістати інформацію про високотехнологічну продукцію, до якої росія має обмежений доступ через санкції.

Нідерландихакерисанкціїзброяшпигунствовійна в Україні

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