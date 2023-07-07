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Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Прігожина і лукашенка – ЗМІ

07 липня 2023, 21:53
Розвідка Німеччини прослуховувала розмову Прігожина і лукашенка – ЗМІ
Олександр Лукашенко. Фото: kalinivka.vn.ua
Німецькі розвідники мали нечіткі докази можливого заколоту у росії ще за тиждень до події.

Розвідка Німеччини могла прослуховувати переговори, які проводив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко із заколотником Євгєнієм Прігожиним, який організував марш своїх найманців на москву 24 червня.

Про це йдеться у публікації медіагрупи ARD.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), начебто, отримала інформацію про можливий заколот Прігожина ще за тиждень до події і намагалася перевірити цю інформацію у партнерів із країн Заходу, але безуспішно.

"Як повідомляється, перше попередження від BND про події було надіслано німецькому уряду в п'ятницю ввечері – напередодні того, як найманці "Вагнера" окупували російські військові об'єкти та російське місто Ростов", – йдеться в розслідуванні медіагрупи.

У результаті Шольц спочатку публічно заявив, що заколот став сюрпризом для німецької влади, а потім додав, що спецслужби ФРН були не так добре поінформовані про те, що сталося, як розвідка США.

Продовжуючи стежити за ситуацією, німецькі розвідники, начебто, підслухали важливу розмову, яку вів керівник ПВК "Вагнер" Прігожин із білоруським диктатором олександром лукашенком.

У BND журналістам заявили, що не коментують публічно роботу розвідки.

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