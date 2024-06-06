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Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму

06 червня 2024, 12:31
Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму
ГУР пообіцяло незабаром повідомити деталі спецоперації.

Спецпідрозділи Головного управління розвідки знищили ще одне судно російської федерації в акваторії Чорного моря в окупованому Криму.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель...Власне це ще одна «морська нерухомість» на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також", – зазначив він.
 
Нагадаємо, українська розвідка уразила у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу "Тунець".
розвідкавійна в УкраїніГУР МОУросія-агресор

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